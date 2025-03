Deschamps: "E' frustante perdere così, non c'è stata grande differenza"

Anche la Francia dice addio al Mondiale. Sentiamo le parole dell'amareggiato c.t. Didier Deschamps dopo la partita: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per creare le nostre occasioni. La Germania ha più esperienza rispetto a noi. Ha gestito bene il vantaggio. Hanno segnato di testa da calcio piazzato e sul piano atletico ci hanno ghiacciato. Alla fine abbiamo avuto l'occasione con Benzema. E' un peccato. Ma alla fine la Germania è una squadra che è abituata a queste partite. E' frustante perdere così. Può capitare certo, non ci aspettavamo una cosa facile. Sapevo che sarebbe stato complicato. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per pareggiare. Poi Neuer ha parato tutto quello che poteva parare. Noi non siamo stati precisi. Abbiamo incontrato la squadra più complicata. Fino ad ora non avevamo giocato contro una squadra così forte". Infine, sulla sua squadra: "Questo è un team che può crescere ancora tanto. Avevamo l'ambizione di arrivare lontano. Tuttavia non c'è stata grande differenza tra noi e la Germania oggi".

Per quanto riguarda i vincitori, non poteva mancare davanti ai microfoni l'uomo decisivo, Mats Hummels: "E' stata una partita davvero dura. Ci mancavano un po' di energie, non stavamo benissimo (in riferimento alla febbre che sette giocatori tedeschi hanno contratto questa settimana. Lo stesso Hummels era stato costretto a stare fuori alla scorsa). Adesso il nostro sogno va avanti. Vogliamo vincere il Mondiale. E' stata una partita positiva, soprattutto per me. Non è ancora finita, mancano due partite". Sulla domanda inerente al compagno di reparto Boateng, risponde così: "E' diverso giocare con Boateng rispetto a Mertesacker ma siamo molto affiatati lo stesso. Non dipende tutto da chi gioca. Noi siamo un gruppo e diamo sempre il massimo. Abbiamo tanta qualità: questa è la nostra squadra. Siamo qui per questo e siamo arrivati fino a questo punto proprio perché siamo una grande squadra".

Spazio anche al capitano e giocatore del Bayern Monaco, Lahm: "Ora festeggiamo ma pensiamo subito alla prossima partita. E' stata veramente dura perché faceva molto caldo ma la nostra squadra ha reagito bene, soprattutto a centrocampo. Abbiamo creato tante occasioni. E' stato veramente bello giocare una partita così importante a questo livello. Non siamo riusciti a fare il secondo gol però siamo contenti". "Credo che la sensazione sia quella di aver giocato una partita straordinaria, veramente grande" - aggiunge - "Grande organizzazione. La Francia è davvero una buona squadra. Avevamo tutti la sensazione di poter vincere ma anche di poter perdere perché loro hanno creato le loro occasioni da gol. Siamo arrivati in semifinale giocando un quarto davvero complicato, dovevamo stare attenti in ogni situazione e noi abbiamo giocato davvero una buona partita". Sulle scelte dell'allenatore: "Ha funzionato stavolta, certo, ma dobbiamo pensare partita per partita e adattarci all'avversario che incontriamo ogni volta. Non dipende da come giochiamo o ci schieriamo, dipende dall'interpretazione che diamo alla partita".

Infine, il portiere volante Neuer: "E' stato difficile, sì. Battere la Francia è sempre complicato. Fino all'ultimo minuto abbiamo sofferto per difendere l'1-0. Loro hanno giocato molto bene. E' stato importante per noi riuscire a vincere questa partita ma siamo stati bravi a livello difensivo, soprattutto. Abbiamo concesso loro poche occasioni". Sull'altra possibile semifinalista: "Vedremo cosa succederà stasera. Il Brasile giocherà contro la Colombia e la Seleçao gioca in casa perciò vuole arrivare in finale ma devono, appunto, battere la Colombia. Noi adesso possiamo solo gioire di questa vittoria e aspettare chi ci toccherà".