Supercoppa Italiana: Tortona stupisce, Varese vince il derby

Supercoppa che mette in luce i primi bilanci. Sconfitte e gironi pesanti per Fortitudo e Brescia che dovranno chiarire le idee in vista di una stagione che parte davvero sotto brutte luci per entrambe.

Tortona-Trieste 91-76: Bis della squadra piemontese che si candida a volere stupire in questa stagione. Per i giuliani sfida importante, ma sconfitta che rischia di pesare davvero molto per il proseguo della Supercoppa che diventa in dubbio. 19 di Wright per la squadra di casa, 14 di Sanders in quella ospite.

Varese-Cremona 86-78: In palio solo onore della Regione. Varese prende la vittoria e allontana qualche critica e qualche malumore che si stava alzando. Cremona deve rivedere il prima possibile la stagione. 19 di Jones per la formazione di casa, 13 di Spagnolo per quella ospite.