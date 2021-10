Trento parte male, Treviso decisamente a suo agio

Serata decisamente amara per la nostra Eurocup, mentre meglio in Champions. Esordio negativo per Trento: la squadra italiana lo scorso anno ci aveva fatto volare nel girone, ma 86-56 preso dal Badalona la fa partire male in questa, per quanto gli spagnoli erano i favoriti.

Nelle altre partite, 73-65 del Turk contro la rivelazione della Francia Levallois. 106-97 del nuovo Partizan di Obradovic contro un Amburgo che non ha nulla da chiedere, 92-82 del Valencia, neo retrocesso dall'Eurolega, sul Promitheas. 79-77 del Cedevita contro il Gran Canaria.

In Champions, benissimo Treviso: i veneti non si fermano e battono 92-77 l'AEK e continuano a vincere e portano in alto il nostro tricolore dopo la sconfitta di ieri di Brindisi. 87-69 di un Rytas capace di battere in casa lituana i campioni del Burgos e in modo netto. Besiktas che batte 83-81 la forza tedesca dell'Oldenburg, squadra pericolosa e 89-75 del Digione contro il Nizhny in una partita attesa.