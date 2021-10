Serata negativa per Milano e Venezia

Serata italiana negativa per entrambe le squadre impegnate in Europa. Prima sconfitta stagionale per l'Olimpia che crolla a Monaco di Baviera 83-77 contro un ottimo Bayern da 19 di Lucic ed una prestazione di squadra. 16 per Melli in casa Milano.

Monaco batte Stella Rossa 70-62, continua a vincere il Barcellona inarrestabile 76-74 contro il Fenerbahce nella super sfida della serata. Bene il Maccabi 76-62 contro uno Zalgiris opaco e lontano dalla stagione europea e 87-83 dell'Olympiacos sul Berlino e greci che continuano a fare benissimo.

Crolla anche Venezia: 70-62 al Taliercio del Bursaspor. Turchi reduci dalla sconfitta contro la Virtus trovano la vendetta contro una Reyer parecchio opaca. 85-84 del Kuban che batte il Liektabelis, ma due ottime squadre, 85-81 di Gran Canaria contro il Promitheas, 73-56 di un super Badalona contro Amburgo.

Champions che vede 87-85 all'overtime dell'Oostende contro il Kalev, crollo del Karsiyaka 72-67 contro un ottimo Manresa e occhio alla squadra spagnola, 86-82 della corazzata Nymburk sull'Igokea e vittoria pesante della squadra ceca, 76-74 del Tofas nel big match contro lo Strasburgo tra due squadre che hanno tutto per arrivare in fondo.