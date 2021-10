Non solo Milano, vittoria di Efes e Bayern

Serata di grandi sfide per quel che riguarda il basket nel vecchio continente. Non solo Milano che rimonta e vince contro l'Asvel, ms attesa anche dalle altre partite (Milano-Asvel 73-72).

Efes-Kazan 71-68: Si sbloccano i Campioni. Vittoria importante e meritata in uno scontro non facilissimo, ma che toglie lo zero dalle caselle delle partite portate a casa. Turchi vittoriosi senza Micic e un Larkin in ombra e allora è Beaubois a trascinare i suoi.

Kaunas-Bayern 73-75: Altra prima vittoria ed arriva per la squadra tedesca. Crisi di quella lituana che continua e una fatica da Eurolega che sembra non avere fine. 17 di Lekavicius in casa lituana con 12 e 13 rimbalzi per il solito Nebo. 17 di Lucic tra i bavaresi.

Maccabi TA-Panathinaikos 77-73: Bella vittoria della squadra di casa che ritrova la buona prestazione e i suoi giocatori. 18 di Nunally assoluto protagonista positivo.

Real-Fenerbahce 70-69: Era la sfida più attesa della serata e la seconda in totale equilibrio. 16 di Causer in casa madrilena e 11 di De Colo in quella ospite, ma la squadra turca sembra ripiombata in incubi europei, nonostante la bella stagione tra i confini turchi.