Bologna Virtus e Venezia risollevano l'Eurocup italiana

Serata di Eurocup molto diversa da quella di ieri. Partite che riconsegnano le nostre squadre alla vittoria, ma stati d'animo opposti.

Se per la Virtus la vittoria 101-83 contro il Bursaspor era solo questione di certificarla, per Venezia era meno scontata. Bologna chiude con 18 di Hervey e 15 di Belinelli.

Lagunari che battono il Bourg in modo inatteso 73-62 con 16 e 12 rimbalzi per Watt e 14 di Tonut. Vittoria pesante per la squadra italiana contro una formazione non semplice. 70-59 del Liektabelis contro lo Slask, 86-79 del Buducnost contro un Ulm in calo, 93-82 del Kuban contro Andorra.

Champions che vede 80-74 dello Szombathely a Riga contro un VEF per nulla perfetto e 86-70 pesante del Malaga contro il Lavrio.