CSKA presente, terza sconfitta di fila per l'Efes

Serata di Eurolega che si annunciava molto interessante e lo è stata. Non solo Milano in campo, ma anche altre partite davvero belle.

Kazan-Bayern 73-70: Bella vittoria della squadra russa che amplifica la crisi di quella tedesca. Bavaresi che si aggrappano ai 17 di Hilliard e i 16 di Walden con il secondo meglio di quello visto contro il Barca. 21 di Cannan e 17 di Brown in casa russa, dove si segnalano 3 punti per Spissu.

CSKA-Zenit 77-67: Derby russo in stile VTB con due squadre che se le danno. La squadra di Mosca sta bene e sta ritornando in auge con 33 di Shengelia e solo 3 per il nostro Hackett. 19 di Lloyd in casa azzurra.

Berlino-Fenerbahce 84-70: I turchi ripiombano in crisi, dopo un inizio di stagione che sembrava diverso. Bella vittoria della squadra tedesca con 22 di Da Silva e 21 di Lo nella sua versione migliore. 15 di De Colo in casa turca.

Asvel-Efes 75-73: Terza sconfitta per i Campioni d'Europa attesi al Forum venerdì. Un Efes che continua ad essere imballato, mentre decisamente bella la formazione francese. 16 di Jones per i francesi, 24 di Micic che sta uscendo dal torpore.

Baskonia-Panathinaikos 81-79: Nella serata delle prime volte, eccola la prima vittoria della squadra di casa. Successo pesante che deve essere la base di partenza della stagione. 16 per Fontecchio in casa basca.

Champions League che vede il Tofas perdere a sorpresa 81-77 contro il Kalev e 84-83 del Nymburk contro il PAOK in una sfida davvero apertissima.