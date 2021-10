Barcellona a valanga e CSKA perfetto

Serata di Eurolega ancora perfetta e tutta da decidere. Partite molto belle in serata e piene di partite che hanno portato a riflessioni.

CSKA-Olympiacos 88-82: La squadra russa ha dato il via all'operazione rimonta. Una sfida per nulla semplice e piena di insidie tra due di quelle squadre che potrebbero dire la loro nel proseguo della stagione. 29 di Clyburn in casa russa, 32 di Dorsey in casa greca.

Stella Rossa-Berlino 63-78: Tedeschi che volano via e vincono una partita per nulla semplice e piena di insidie. Squadra serba che perde una sfida pesante: 16 di Kuzmic per i serbi, 17 di Lo per i tedeschi.

Baskonia-Monaco 78-66: Sembra tornata sulla giusta direzione la squadra basca con Fontecchio da 20 punti che conferma che in Eurolega sta davvero bene il nostro giocatore. 18 di James nella sfida sua personale e continua ad essere quel giocatore che vuole essere protagonista dentro.

Barcellona-Zenit 84-58: Se lo scorso anno questa partita ci aveva dato e mostrato equilibrio, questa sera altra musica. Un Barca straripante e troppo forte con 20 di Mirotic, ma quello che mostra l'intera squadra catalana fa paura.