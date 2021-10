Eurolega - Milano vince anche con il Maccabi (83-72)

Terza vittoria su altrettante gare per Milano in Eurolega che batte anche il Maccabi per 83-72. Primo tempo da applausi per l'Olimpia, nella ripresa qualche incertezza, ma difficile rimproverare questa squadra che, quando gioca insieme sia in attacco e sia in difesa, fa paura a tutti.

Gli uomini di Messina spazzano via il Maccabi e proseguono la propria avventura in Eurolega a punteggio pieno, sugli scudi Malcolm Delaney (10 punti e 4 assist), Devo Hall (15 punti) e Dinos Mitoglou (16 e 5 rimbalzi). Milano tornerà in campo già venerdì sera contro l'Efes, ma ancora a 0 punti in questa avvio.

IL TABELLINO

Armani Exchange: Melli 8, Grant 2, Rodriguez 9, Tarczewski 2, Ricci 1, Moraschini n.e., Hall 17, Delaney 10, Mitoglu 16, Shields 9, Hines 6, Datome 3.

All. Messina

Maccabi Tel Aviv : Wilbekin 8, Evans 5, Caloiaro, Williams 19, Taylor, Reynolds 13, Sorkin 1, Dibartolomeo, Cohen n.e., Nunnally 16, Lessort 10, Ziv.

All. Sfairopoulos