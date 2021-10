Eurolega di nuovo protagonista nella serata

Serata di Eurolega, penultima di questa ricca settimana. Partite senza grandi, ma piene di temi davvero interessanti.

Zenit-Bayern 79-71: Partita importante per la squadra russa che continua a crescere molto bene. Tedeschi alla quarta sconfitta e adesso la classifica comincia a piangere. 18 di Mickey per i padroni di casa, 24 di Hilliard e 20 di Walden non bastano a quella ospite.

Fenerbahce-Kazan 80-41: Valanga giallonera sulla squadra russa. Pessima figura per Unics che dimostra di non reggere il doppio turno. Shayok e Booker protagonisti nelle file turche con 5 punti di Polonara, mentre 5 di Spissu in casa ospite.

Berlino-Baskonia 76-80: Vittoria pesante, la seconda, per la squadra ospite che esce a testa altissima da questo doppio turno. Un Fontecchio che incontra il suo passato e ne mette 17. 19 di Sikma il veterano per la squadra della capitale tedesca.

Asvel-Maccabi TA 85-93: Si riprende la squadra israeliana, dopo il crollo milanese. 25 di Nunally che segue la scia del Forum e ancora nel suo mondo delle favole Wilbekin. 23 di Okobo in casa francese alla prima sconfitta.