I Boston Celtics restano in vita per un altro giorno nei Playoff NBA 2025, sconfiggendo i New York Knicks 127-102 in casa e costringendoli a una gara 6 in trasferta. I campioni NBA in carica hanno perso le prime due partite della serie al TD Garden, ma dopo aver vinto una partita su due nella Grande Mela, hanno ottenuto la prima vittoria casalinga della serie in Gara 5.

White e Brown si fanno valere

Nonostante l'assenza della stella Jayson Tatum - di cui è stata annunciata l'assenza per il resto della stagione a causa di un intervento chirurgico all'Achille dopo un infortunio nei minuti finali di gara 4 - Boston ha lottato duramente e con orgoglio di fronte al proprio pubblico di casa per ridurre il deficit della serie a 2-3. In assenza di Tatum, sono stati Derrick White e l'MVP delle Finali 2024 Jaylen Brown a farsi avanti per la squadra di Joe Mazzulla. Sia White che Brown hanno messo insieme 50 punti nella vittoria di Boston e dovranno ripetersi venerdì se vorranno tornare al TD Garden domenica per la decisiva gara 7.

I Celtics hanno avuto sei giocatori in doppia cifra, tra cui Jrue Holiday, Al Horford, Payton Pritchard e Luke Kornet, oltre agli sforzi di White e Brown.

Fine dei Knicks

I Knicks vogliono chiudere la serie in casa e accedere alle finali della Eastern Conference per la prima volta dal 2000. L'anno scorso, New York è caduta in questa stessa fase contro gli Indiana Pacers in una gara 7 in casa e potrebbe vendicarsi di Indiana se riuscisse a eliminare i campioni NBA in carica.

La rotazione a sette di Tom Thibodeau ha faticato e anche se Jalen Brunson (22), Josh Hart (24) e Karl-Anthony Towns (19) hanno fatto da apripista, il risultato è stato negativo. Mikal Bridges e OG Anunoby - due giocatori che sono stati fondamentali per i Knicks per tutta la stagione - hanno combinato per soli 15 punti, mentre Miles McBride e Mitchell Robinson hanno aggiunto 11 e 8 punti ciascuno dalla panchina.

Brunson ha finito per commettere un fallo nei minuti finali del quarto quarto.

Gara 6 al Madison Square Garden sarà la partita più importante nella storia dei Knicks da oltre 20 anni a questa parte, e l'elettricità nell'Arena più famosa del mondo sarà ai massimi storici. Impossibile mancare.