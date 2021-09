Supercoppa Italiana: Sassari e Tortona show

Dopo le vittorie di ieri di Treviso su Brescia e di Venezia su Reggio Emilia, continua ad essere viva una Supercoppa davvero bella.

Varese-Sassari 82-92: Il tiro da lontano si conferma arma letale per la squadra in trasferta. Sardi che dal perimetro tirano davvero bene e in modo preciso. 21 di Logan assoluto protagonista. La notizia sono i 31 di Gentile che sembra rinato a Varese e tornato quello dell'Olimpia.

Tortona-Trento 81-72: Partenza davvero a rilento per l'Aquila trentina. Una squadra disfatta che sembra fare davvero fatica a rimettersi in piedi e che deve mostrare qualcosa e in fretta. La sorpresa arriva tutta dal Piemonte e da una Tortona che mostra davvero delle cose interessanti. 22 di Daum e 21 di Macura per la squadra di casa, 16 e 10 rimbalzi di Caroline per quelli in trasferta.