Supercoppa Italiana: Bene Cremona e sorpresa Tortona

Altra giornata di gironi per quanto riguarda la Supercoppa con alcune sorprese davvero interessanti e assolutamente inattese.

Cremona-Varese 80-70: Vittoria di dieci punti nel primo derby lombardo stagionale e due squadre che stanno crescendo. Bravissimi i padroni di casa nel terzo periodo, Poeta da 23 punti e di nuovo MVP. Varese ne mette 24 con Gentile che si presenta molto bene al suo ritorno in Italia.

Trieste-Tortona 73-89: Due squadre che si sono spesso incontrate in A2 e che trovano il primo confronto in serie A per un trofeo. Bella sorpresa la squadra piemontese che rompe gli indugi e mette a segno una vittoria pesante. 15 e 12 rimbalzi di Konate in casa giuliana, 23 di Daum per la squadra dell'alessandrino.