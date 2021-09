Supercoppa Italiana: Treviso alla seconda vittoria

Supercoppa che continua a girare con partite davvero favolose e molto interessanti con Treviso assoluta protagonista.

Brescia-Treviso 78-84: Bella vittoria della squadra veneta alla seconda positiva partita. I veneti si lanciano in un girone davvero da protagonisti con un quarto periodo favoloso. 18 di Moore che si presenta bene ai suoi tifosi, nonostante la maglia verde discutibile della Leonessa. 18 di Akele in casa trevigiana.

Fortitudo-Reggiana 67-80: Disastro della F nel suo ritorno al PalaDozza. Nonostante il suo pubblico fedele e innamorato, la squadra di Repesa esce sconfitta in una partita persa in un secondo quarto da piangere. 24 di Thompson per la squadra in trasferta. 13 di Aradori in casa Bologna, ma la Fortitudo è già fuori dal girone.