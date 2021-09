Supercoppa italiana di basket: Esordio positivo di Trieste e Sassari

Altre due partite di girone di Supercoppa per quanto riguarda il nostro basket. Altre quattro squadre da capire a che punto della stagione stanno.

Trento-Trieste 83-94: Parte decisamente bene la squadra in trasferta. Una formazione che sta tentando di trovare conferme dopo la scorsa stagione e chiamata a conferme. 20 e 11 rimbalzi di Konate e 17 di Lever per la squadra ospite. 23 di Reynolds che esordisce bene con la compagine di casa e 13 dell'altro acquisto Saunders.

Sassari-Cremona 83-74: Esordio molto positivo dei padroni di casa chiamati ad una stagione di rilancio. Si deve partire bene e la formazione di casa non tradisce le attese. 21 di Logan e 15 di Mekowulu per gradire i due ex Treviso nella loro nuova squadra. 17 del solito intramontabile Poeta in casa lombarda.