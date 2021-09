Partita ufficialmente la fase a gironi della Supercoppa: bene Venezia e Treviso

Continua anche in questa nuova stagione la formula della Supercoppa a sedici squadre. Prime due partite di girone A e C giocate in serata.

Venezia-Fortitudo 83-70: Parte bene al Taliercio l'avventura della Reyer. Lagunari in buonissimo stato di forma in una stagione dove devono tornare a giocare con Virtus e Milano le loro chance. Venezia parte subito bene dal primo quarto e non lascia troppo spazio a Bologna, che è ancora lontana dalla sua forma migliore.

Napoli-Treviso 58-68: Prima sconfitta per Napoli al suo ritorno nella massima serie. Partenopei che affrontano una avversaria complicata come Treviso e piena di voglia di essere protagonista nella stagione. 19 di McDuffie per la squadra di casa, 16 e 9 rimbalzi di Sims in casa trevigiana e bella prova dell'ex Fortitudo e Roma.