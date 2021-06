Eurobasket Women 2021 - La Svezia sorprende l'Italia: azzurre eliminate

La rivincita di Marco Crespi: negli spareggi per la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo a sorpresa la Svezia batte ed elimina l'Italia. Al Padellò Municipal Font de San Lluis di Valencia finisce 46-64 per la squadra scandinava che, nonostante le pesanti assenze, conquista una vittoria meritata con Frida Eldebrink sugli scudi, 22 punti in 37 minuti .

Le azzurre peccano di presunzione, sono scese in campo sicure di vincere ed invece sono state eliminate dall'Europeo vanificando così gli sforzi dell’ultimo biennio. La Svezia domina per 40 minuti prendendo subito il largo, l'Italia prova a rientrare nel corso del match, ma molto timidamente. Non basta la solita e mai doma Cecilia Zandalasini (19 punti) l'unica che attacca il ferro, pesano le pessime percentuali dal campo soprattutto dalla lunga distanza (2/21 da tre punti). La nuova giocatrice della Virtus Bologna non può vincere da sola questo tipo di partite ed è l'unica che merita la sufficienza in questa brutta partita. Queste tipo di gare si vincono soprattutto di squadra.

Sarà la Svezia e non l'Italia ad affrontare la Bielorussia nei quarti di finale. Un grandissimo peccato visto che sfuma così anche la possibilità di andare al torneo pre-Mondiale.

Tabellino

Italia – Svezia 46-64 (11-19, 20-30, 37-45, 46-64)

Italia 46: Lorela Cubaj (5); Martina Bestagno (5); Elisa Penna (2); Beatrice Attura (2); Debora Carangelo (5); Cecilia Zandalasini (19); Francesca Pan (-); Nicole Romero (3); Olbis Andree (1); Sabrina Cinli (2); Jasmine Keys (2)

Svezia 64 : Matilda EKH (3); Alice Nystrom (5); Ellen Nystrom (9); Frida Eldebrink (22); Binta Drammeh (-); Kiara Lundquist (3); Emma Johanson (5); Kalis Loyd (11); Elin Eldebrink (6).

Arbitri : Martín Horozov, Özlem Yalman, Geert Jacobs,

3° Quarto

1/12 da tre si sblocca con Carangelo

3745 segnale italia, ma è ancora torppo poco

Zandalisi a quota 13 punti