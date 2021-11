Eurolega - Milano travolgente: dominato il Fenerbahce per 43-68

Milano non si ferma più: l'Olimpia domina per 40 minuti segnando solo 68 punti, ma lasciando il Fenerbahce a soli 43, merito di una difesa devastante dei meneghini che portano a casa il primo successo di una serie di tre trasferte consecutive in Eurolega. Ultimo, ma non meno importante, i biancorossi rimangono in vetta della classifica con uno strepitoso 8-1.

LA PARTITA

Una vittoria arrivata per il primo quarto favoloso giocato dagli uomini di Messina dove subiscono solo un canestro dal campo, 3 punti totali nei primi dieci minuti di gioco segnandone ben 22. Dopo aver toccato il massimo vantaggio sul 5-32, l'Olimpia, nel secondo quarto, gira qualche minuto a vuoto (15-5 di parziale dopo 15' in favore dei padroni di casa con i turchi che cercano di far giocare male gli ospiti), ma sul finale arriva il canestro di Grant, che in contropiede sigla vetro il 20-37 a fine primo tempo.

Ad inizio ripresa Messina inserisce il quintetto titolare e scappa via definitivamente con un vantaggio di 33 punti e soltanto 29 punti concessi al Fenerbahce. Il periodo conclusivo è solamente garbage time. Milano stellare: non si ferma e domina anche in Turchia.