Negativa prestazione per Virtus e Venezia

Serata di Eurocup e Champions in attesa di Milano alla prova Barcellona di Eurolega. Dopo la sconfitta di Trento ieri, male anche Virtus e Venezia.

Vu Nere che cadono contro il Buducnost e prima sconfitta europea 86-82 nella serata di esordio per Mannion da solo tre punti per l'ex Warriors. Cade anche Venezia 90-83 all'overtime contro l'Ulm e migliore Tonut con 15.

Nelle altre partite, Gran Canaria batte 90-89 il Valencia nel derby. 93-84 del Bursaspor che sorprende e batte il Cedevita e 99-85 del Kuban contro il Levallois.

Champions che vede il crollo di Sassari ieri, perde Brindisi 82-76 contro la corazzata rinata Darussafaka (18 e 12 per Perkins in casa pugliese e doppia doppia per lui). Treviso batte 68-60 lo Szombathely e sogna in Europa. Holon batte Cluj 78-68, Riga batte AEK 92-76.

In Europe Cup, terza vittoria per Reggio Emilia 87-70 contro il Galil e peccato la sconfitta contro il Saratov sennò era percorso netto nelle prime quattro.