LBA, gara 2 - Vince ancora la Virtus che si porta sul 2-0

La Virtus Bologna vince 83-72 nuovamente al Forum di Assago e si porta 2-0 nella serie (al meglio delle 7) contro una Milano che con la testa, ma soprattutto con l'energia è rimasta a Colonia. Dopo 88 partite stagionali, l'Olimpia è in completa apnea e continua a non trovare contromisure efficaci contro le Vnere: è vero che le percentuali in attacco sono leggermente migliorate da sabato, ma i menegini hanno ancora blackout offensivi, basti pensare che trova il primo canestro dell'ultimo quarto a 1:22 dalla fine.

La differenza la fanno anche gli italiani con Messina che non li ha mai utilizzati in partite che contano, ma adesso che deve rinunciare per forza a tre stranieri Milano fa molta fatica a trovare l'equilibrio per fermare gli altri italiani che, guidati da Belinelli, stanno dominando la serie.

Top scorer ancora una volta Teodosic, autore di 21 punti, 5 assist e 8 falli subiti, ma decisivi anche Ricci (15) durante la partita e Markovic che sale in cattedra di nuovo quando conta segnando la tripla che vale il 2-0.

Il basket è bello perchè uno sport imprevedibile, ma per l'Olimpia ora si fa durissima. La Virtus con il doppio vantaggio potrebbe già chiuderla alla Segafredo Arena e, da quanto si è visto fin qui, potrebbe succedere. Lo scudetto sembra aver trovato la sua strada, la strada verso Bologna. Milano è alle spalle al muro.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 72-83 (21-16, 41-40, 59-58, 72-83)

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO: Delaney 10, Shields 16, Datome 6, LeDay 11, Hines 4; Punter 12, Moraschini, Brooks, Biligha, Rodriguez 13. N.e.: Cinciarini, Wojciechowski. All. Messina.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Markovic 3, Weems 11, Abass, Ricci 15, Gamble 4; Belinelli 13, Hunter 4, Teodosic 21, Alibegovic 7, Pajola 5. N.e.: Nikolic, Adams. All.: Djordjevic.