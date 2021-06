LBA, Milano e la Virtus Bologna sono le finaliste

Olimpia Milano e la Virtus Bologna sono le finaliste di questa stagione di LBA 2020/2021. Una finale annunciata, molto importante per il movimento cestistico: entrambe le squadre hanno spazzato le loro rivali in semifinale e sono entrambe imbattute in questa post-season. La palla due sarà già sabato alle 20.45 al Forum di Assago, casa delle scarpette rosse.

Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi78-75

La Virtus termina un'attesa lunga 14 anni e vola in finale battendo Brindisi in gara 3 per 78-75. Alla Segafredo Arena, va in scena una partita infuocata ed combattuta, con Teodosic, autore di 29 punti e 5 assist, che prende in mano la sua squadra e porta i suoi alla vittoria contro l'Happy Casa che esce a testa altissima.

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 9, Pajola 3, Alibegovic 1, Markovic 6, Ricci 0, Adams 0, Hunter 6, Weems 9, Nikolic ne, Teodosic 29, Gamble 11, Abass 2

Happy Casa Brindisi: Bostic 10, Zanelli 2, Harrison 15, Visconti 0, Gaspardo 14, Thompson 8, Cattapan ne, Guido ne, Udom 4, Bell 7, Perkins 5, Willis 7

Umana Reyer Venezia A|X Armani Exchange Milano 83-93

La pausa delle Final 4 non ferma la corsa di Milano che torna in Italia battendo a domicilio la Reyer Venezia per 83-93. L'Olimpia mette a referto ben 5 uomini in doppia cifra contro una squadra ben riposata. Al Taliercio, Rodriguez, Punter e soprattutto Hines portano serenità e tranquillità al gioco dell'Olimpia e danno lo strappo decisivo nel terzo quarto di gioco. Gli uomini di Messina torneranno a disputare la Finale Scudetto dopo il 2018.

Umana Reyer Venezia: Cerella, Possamai ne, Vidmar, Watt 19, Casarin 1, Stone 3, Tonut 11, Daye 22, De Nicolao 3, Jerrells 9, Chappell 12, Mazzola 3. All.re De Raffaele

A|X Armani Exchange Milano: Punter 19, Leday 16, Moretti ne, Biligha 6, Cinciarini ne, Delaney 2, Shields 16, Hines 17, Datome 4, Wojciechowski, Moraschini 2, Rodriguez 11. All.re Messina