Alla Virtus anche gara due

Brindisi contro Virtus atto secondo. Dopo la gara uno e il trionfo delle Vu Nere, gara due si conferma con lo stesso risultato e Virtus che potrebbe chiudere i giochi in gara tre tra il suo pubblico.

Cronaca della partita

Match che regala uno scontro tra due squadre che non vogliono lasciare nulla al caso. Primo quarto dove regna sovrano l'equilibrio e nessuna delle due prende il largo e si chiude 18-19 Bologna. Secondo periodo dove gli ospiti tentano la fuga all'inizio, ma continua a vigere un perfetto botta e risposta tra le due e all'intervallo 39-38 al PalaPentassuglia.

Secondo tempo e terzo quarto dove la Virtus prende il largo: undici di vantaggio e massimo scarto del quarto che si chiude sul 60-56 Virtus per un rientro importante della squadra di casa. Quarto periodo divertente con la Virtus che gestisce la partita e la porta a casa 83-74.

Vittoria che porta sul 2-0 Bologna e match point in casa doppio per la squadra emiliana. Pugliesi allo stremo e che dovranno davvero combattere per evitare la finale scontata tra Bologna e Milano (2-0 su Venezia). 16 di Harrison in casa della Puglia, mentre Belinelli ne mette 16, Teodosic 15 e doppia doppia di Ricci da 15 e 11 rimbalzi.