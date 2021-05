Milano si è presa gara 1 di semifinale: battuta Venezia per (81-79)

Ieri sera Milano ha vinto gara 1 per 81-79 contro Venezia. Il ritorno di Shields è stato devastante: il numero 9 biancorosso ha messo a referto ben 25 punti ed è stato anche l'autore del canestro decisivo a 1"7 dalla sirena.

La Reyer non ha risentito della stanchezza delle cinque partite contro Sassari nei quarti, anzi si sa che non molla mai, infatti hanno lottano fino alla fine avendo anche il tiro della vittoria con Tonut, ma la tripla non è neanche arrivata al ferro.

“E’ stata una partita difficile contro una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà, alternando le difese, ruotando i suoi giocatori e attaccandoci con Austin Daye in molte situazioni.- così Ettore Messina ha commentato Gara 1 della semifinale ai microfoni di OlimpiaMilano - E' ovvio che dobbiamo alzare il livello se vogliamo pensare di vincere la serie e dobbiamo farlo già nella partita di lunedì che è fondamentale”.

Una partita combattutissima al Forum e domani si ritornerà in campo per il secondo atto, poi l'Olimpia partirà per Colonia dove venerdì inizieranno le Final four.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-UMANA REYER VENEZIA 81-79 (20-13, 42-38, 64-55, 81-79)

AX ARMANI EXCHANGE MILANO: Delaney 4, Punter 13, Moraschini 2, Brooks, Cinciarini, Rodriguez 13, Biligha 4, Datome 6, Shields 25, LeDay 8, Hines 6. N.e.: Wojciechowski. All.: Messina.

UMANA REYER VENEZIA: Clark 2, Chappell 3, Tonut 18, Daye 14, Vidmar, Casarin 2, Cerella, Mazzola. N.e., Campogrande, Stone 11, Watt 16; De Nicolao 13. All.: De Raffaele.