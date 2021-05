Milano attende Venezia in semifinale

Gara 5 o meglio la bella tra Sassari e Venezia. Si torna in laguna e, al momento, il fattore campo è stato decisivo. Venezia deve tirare fuori il suo estro e fantasia in casa, Sassari deve mostrare di essere perfetta anche lontano dall'isola. Peccato sia l'ultima gara di una serie che meritava cose diverse e di essere decisamente più lunga.

Cronaca della Partita

Match che dimostra da subito di essere interessante: un primo quarto dove vige il perfetto equilibrio e nessuna delle due sembra volere tentare di prendere il largo. Colpo su colpo si rispondono le due squadre e chiudono sul 24-23 Venezia, ma è solo antipasto di gara decisiva. Sassari nel secondo quarto tira fuori se stessa: 27 pari è il momento dove cambia la aprtita e dove la squadra sarda prende il largo e cresce fino al più tredici con la quale chiude il secondo periodo 49-36 e dimostra di essere in partita.

Terzo periodo dove cambia qualcosa: cambia che Sassari prende il largo e sembra in modo definitivo dove arriva a toccare anche i 18 di vantaggio e chiude 77-63 all'ultimo mini intervallo e per Venezia sembra davvero la fine. Quarto periodo ecco la reazione veneta: Venezia non si scoraggia e rientra in partita e rimonta fino all'87 pari. Li Sassari subisce il colpo e perde la partita 93-91 in modo davvero roccambolesco. Quarto periodo davvero magistrale di una squadra come quella lagunare che non molla davvero mai.

Venezia adesso è attesa da Milano in una sfida bellissima: 20 di Daye in casa veneta e 26 di Bilan con doppia doppia sfiorata da Bendzius.