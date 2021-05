Sassari e Venezia sono sul 2-2 e gara 5 in arrivo

Lo spettacolo di questa serie non ci stupisce e Milano deve attendere gara cinque per la sua avversaria. Una serie bellissima tra due squadre che confermano di essere due realtà vere e combattive del nostro campionato e peccato non sia una serie di finale e sia davvero arrivata troppo presto.

Cronaca della partita

Primo quarto che conferma una sfida difficile per entrambe con Sassari che in casa gioca davvero bene e arriva sugli undici di vantaggio sul 14-3 incredibile. Primo quarto che si chiude 20-6 e quattordici di vantaggio per una partenza sprint dei padroni di casa. Secondo periodo dove Venezia prova a rientrare, cala anche a quindici di svantaggio e rientra con pazienza e tenacia e chiude 35-31 all'intervallo lungo.

Terzo periodo dove i lagunari mostrano il loro volto migliore e toccano i 12 di vantaggio per una squadra capace di mostrare le vere forze nelle difficoltà e su un campo complicato e chiude sul 59 pari all'ultimo mini intervallo. Sassari riordina le idee e quarto periodo dove i sardi costruiscono da capo il loro basket e portano a casa la partita 86-73.

Gara 5 si torna in Laguna e attenzione al fattore campo. Potrebbe essere la conferma o il ribaltamento in una gara decisiva che dirà molte cose. 25 di Bendzius e 20 di Spissu a trascinare i sardi come in gara tre e 14 di Jerrells al suo ritorno in Italia in casa Venezia e bella prova dell'ex Milano.