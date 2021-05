Milano è la prima semifinalista

Gare tre a Trento e Sassari ed erano decisive per capire chi poteva già chiudere la serie. Milano ci riesce, Venezia rimanda a gara quattro.

Trento-Milano 65-74: Milano chiude la serie con difficoltà in una gara tre davvero equilibrata. La squadra di casa sta sempre a contatto con la corazzata di Messina, rientra in partita nel quarto periodo, ma sul 63-63 il coach ospite è bravissimo a chiamare il time out risolutivo per vincere. 16 di Williams per la Dolomiti, 14 di Punter e doppia doppia sfiorata per Moraschini, MVP di gara tre.

Sassari-Venezia 75-60: La proposta di portare solo questa serie a gara sette andrebbe fatta. Lo spettacolo del basket tra due squadre fisiche e vulcaniche , due formazioni ben allenate e ben strutturate che sanno giocare a basket. Sassari riapre la serie e state certi che gara cinque non è utopia tra queste due: in casa loro sonom davvero forti e difficilmente battibili. 13 del duo Spissu-Bendzius in casa sarda e bella prova di squadra, mentre 17 del solito Tonut, meraviglioso in questa serie.