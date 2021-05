Gare due che confermano le prime: Milano e Brindisi volano

Seconde gare che confermano le prime: Milano e Brindisi le due lepri, mentre Venezia e Virtus faticano.

Venezia-Sassari 83-78: Lagunari 2-0 nella serie e ringraziano un Tonut in forma. Erano importanti davvero queste due vittorie per cominciare e occhio a gara tre che per Sassari è decisiva. 25 di Tonut e 20 di Watt per una Venezia più punti e cuore, 14 per Happ in casa sarda.

Milano-Trento 93-79: Seconda non partita e 2-0 Olimpia. Shields assente per problema muscolare, ma Milano impone il secondo KO a Trento. 19 del solito favoloso LeDay non notizia, in casa trentina 17 di Morgan. Ora in Trentino, come a Sassari, il campo pesa doppio.

Brindisi-Trieste 86-54: Altro campo che scotta è quello giuliano con Brindisi che si porta 2-0 nella serie senza difficoltà. Troppo semplice per la squadra pugliese giocare così senza pensieri e 17 di Perkins e una squadra che gira in gruppo. 14 di Alviti in casa Trieste non bastano per una squadra senza anima.

Virtus-Treviso 88-83: Gara due molto diversa dal primo scontro. I veneti sembrano crederci un po di più, ma Bologna spegne ogni speranza. 24 di Belinelli in versione playoff e 15 di Teodosic che vola anche nella voce assist. 23 di Mekowulu in casa trevigiana per un giocatore davvero forte e che al PalaVerde potrebbe essere una arma importante, in attesa di Logan e di Russell.