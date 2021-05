Champions League: Doppietta Burgos

Altro trofeo alzato nella palla a spicchi e vola il Burgos che firma la sua doppietta. Una doppia vittoria 2020 e 2021 che certifica una squadra di livello superiore e la mette di diritto in quelle belle storie che il basket solamente sa raccontare. Squadra coriacea e tosta che batte un Karsiyaka forte, ma ancora non spettacolare. 64-59 il finale e trofeo che torna in Spagna.

Cronaca della partita

Primo quarto assolutamente in equilibrio: un 15-13 che non lascia trasparire nulla in nessuna delle due, Burgos che va sotto solo sul 3-2. Nel secondo quarto, copione che cambia e prima metà di partita a favore turco con vantaggio comunque di misura. Burgos che rientra al 25 pari e da li tiene il vantaggio con cui si presenta all'intervallo lungo 29-28. Equilibrio massimo nel primo tempo, ma non stupisce.

Nel terzo periodo, voce che viene alzata dalla squadra spagnola che domina tutto il periodo e tocca il massimo vantaggio sui sette di differenza e chiude 46-39. Terzo quarto momento dove il Burgos spacca la partita, ma nell'ultimo periodo turchi che si riportano sotto e sorpassano sul 53-51, ma da li scompaiono e Burgos chiude 64-59.

Punteggio basso per la competizione, ma vittoria meritata della squadra decisamente più forte e favorita. Onore alla squadra turca che è partita tra mille problemi in questa Champions (Covid compreso), ma ha saputo riorganizzare se stessa. 17 di M'Baye migliore dei turchi, 15 di super Benite in casa spagnola.