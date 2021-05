Champions League Final Eight: La seconda semifinale è Burgos-Strasburgo

Seconda serata di Final Eight per quanto riguarda la Champions League di basket. La seconda semifinale si decideva stasera e saranno Burgos e Strasburgo a giocarsela. L'altra semifinale sarà tra Saragozza e Karsiyaka con il sogno del derby spagnolo in finale.

Tenerife-Strasburgo 86-88 OT: Ci vuole un l'overtime per questo quarto di finale davvero bello. Due squadre molto simili, ma sono i francesi a scamparla con un bellissimo terzo periodo, dopo un primo tempo di marca avversaria. 19 di Shermadini, giocatore georgiano tutt'altro che debole e 18 e 10 assist per Huertas in casa spagnola, mentre 22 di Jefferson in casa francese.

Holon-Burgos 77-86: Bella vittoria della squadra che detiene il trofeo. Una vittoria sofferta contro gli israeliani, grande rivelazione della stagione. Primo e terzo periodo i momenti decisivi per gli spagnoli, un secondo quarto che aveva visto timida reazione dell'Holon. 23 di Miles in casa israeliana, 26 del solito Benite e 14 e 10 assist per Renfroe in casa spagnola, i quali si confermano i migliori del gruppo.