Prime partite di Champions League Final Eight: Passano Saragozza e Karsiyaka

Iniziate le Final Eight della Champions League del basket. Prima di vedere i risultati, facciamo un giro nel nostro campionato e nel recupero tra Brindisi e Sassari: vittoria della squadra sarda 97-90 nella prima sfida antipasto dei playoff e Sassari sale al quarto posto. 22 di Kruslin in casa Dinamo, 22 di Harrison in casa pugliese. In Champions League:

Nizhny-Saragozza 78-86: Bella vittoria della squadra spagnola che batte i padroni di casa e si conferma squadra da battere, in attesa di capire Burgos. 26 di Ennis, giocatore nazionale canadese e 17 di Vorontsevich in casa russa e partita decisa nel terzo quarto dominato dalla squadra spagnola.

Nymburk-Karsiyaka 73-84: Bella vittoria della squadra turca. Partita mai in discussione e vittoria che pesa per la squadra ospite, brava a chiudere i giochi nell'ultimo periodo. M'Baye da 20 trascinatore e doppia doppia di Morgan da 16 e 15 rimbalzi. In casa ceca, 11 e 10 di Zimmerman e migliore con 12 il ceco Hruban.