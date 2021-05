Eurolega - Milano sei alle Final Four!

Nonostante la clamorosa rimonta tedesca negli ultimi 70'', Milano batte Bayern Monaco per 92-89 in gara-5 dei playoff di Eurolega che vale l'accesso alla Final Four di Colonia dove sfiderà il Barcellona a fine mese per conquistare la finale. L'Olimpia ritorna nella fase finale dopo 29 anni con Mvp della gara Shavon Shields con 34 punti (massimo in carriera).

LA PARTITA

1° Quarto 24-22 - Milano parte molto contratta (8-2), ma Messina chiama time out e sveglia i suoi, infatti da lì in poi i biancorossi prendono in mano alla partita, prima pareggiando e poi andando a avanti con uno strepitoso Shields (10 punti).

2° Quarto, 50-40 - L'Olimpia conduce di 10 punti dopo 20 minuti di gioco. Un risultato che a tratti sembra quasi stretto per Milano visto che ad inizio secondo quarto costruisce un discreto vantaggio, ma non da lo strappo.

3° Quarto 62-58 - Un altro quarto giocato molto bene quello di Milano che prova dare la spallata determinante (63-47 al 24’) con un clamoroso Shields, ma il Bayern non muore mai

4° Quarto 92-78 - Nonostante i 22'' secondi di follia nel finale che rischia di gettare la qualificazione alle Final Four di Colonia, l'Olimpia batte il Bayern con uno strepitoso Shavon Shields, con 34 punti ed una difesa monumentale di Hines.