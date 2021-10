Barcellona alla seconda vittoria. Bayern battuto 80-72

Serata di Eurolega, la seconda stagionale, che non delude le attese e partite davvero interessanti.

Bayern-Barcellona 72-80: Seconda vittoria della squadra catalana che conferma di stare bene e di vedere che può stare anche dentro le partite, nonostante la partita di martedì vinta in campionato contro Saragozza. Bayern che paga gli infortuni e la seconda sconfitta della stagione molto complessa ad oggi. Tedeschi che vedono in Hilliard il loro faro, catalani che trovano Higgins di nuovo, ma perdono il Mirotic visto contro Berlino.

Kaunas-Zenit 64-70: Russi che faticano meno rispetto al derby contro Kazan. Zalgiris per nulla entrato in Eurolega al momento e fatica troppo. La nota positiva due squadre che giocano una partita davvero in perfetto equilibrio.

Panathinaikos-Fenerbahce 91-87: Atene batte Istanbul nella prima delle sfide davvero sentite. Una bella prova della squadra della capitale greca che si riprende e vede un po di luce. Assoluto protagonista il serbo Nedovic in casa greca.

Maccabi TA-Stella Rossa 63-75: Sconfitta pesante per la squadra di casa e prima vittoria di quella serba che dimostra una nuova versione di una formazione che vuole provare a stupire e rientrare in modo pericoloso nelle teste di serie. Doppia doppia di Mitrovic in casa serba, Wilkedin uomo da temere per la squadra di casa.