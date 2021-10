Barcellona straripante e Berlino distrutta

Partite per chiudere la prima giornata davvero belle ed intense. Gare che hanno consegnato una serata attiva e con alcune certezze.

Kazan-Zenit 69-70: Vittoria importante della squadra in trasferta che sbanca un campo che rischia di poter essere molto complicato. 18 di Cannan per la squadra di casa e 18 di Frankcamp per quella ospite e due formazioni molto simili.

Fenerbahce-Stella Rossa 61-57: Punteggio basso per la competizione, ma due formazioni alla ricerca di riscatto. 13 di Pierre in casa turca e 7 per il nostro Polonara, 16 di Ivanovic tra i serbi, ma il lavoro per entrambe sembra lungo.

Asvel-Kaunas 88-76: Partenza negativa di stagione per la squadra lituana fuori dai confini. Roster che fatica davvero troppo e segna poco. Francesi decisamente migliorati, ma da testare in altre occasioni.

Olympiacos-Baskonia 75-50: Brutta sconfitta per la squadra basca contro quella greca che sta tornando davvero grande. Una compagine che segna e che sa risolvere le partite. Baschi che non convincono ancora tra campionato ed Eurolega e segnaliamo solo i 5 punti del nostro Fontecchio, passato in estate nei paesi baschi.

Barcellona-Berlino 96-64: Troppo facile per la squadra catalana. 22 di Mirotic versione tigre, Jokubaitis che mostra di essere un giocatore favoloso e la squadra catalana sta davvero bene. In attacco giocano liberi e a memoria. Berlino troppo inesperta e paga salvando solo Sikma da 16 e 10 rimbalzi.