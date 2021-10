Real fantastico nella prima di Eurolega

Serata di Eurolega che non vede solo la straripante Milano con Hines e Rodriguez protagonisti.

Monaco-Panathinaikos 75-63: Partono bene i freschi campioni dell'Eurocup. Una vittoria mai in discussione per una squadra che in casa ha le armi per fare male. Continua, invece, il momento negativo dei greci. 17 di Andjusic in casa monegasca, 16 di Papapetrou in casa atienese.

Maccabi TA-Bayern 69-68: Equilibrio che è stato assoluto protagonista della serata e che conferma due squadre da seguire. 28 di Wilbekin con il giocatore russo che conferma di essere molto interessante. Bayern più equilibrato nelle statistiche di squadra e conferma del gruppo.

Real-Efes 82-69: Era la sfida della serata, insieme a quella di Milano. Una partita dal sapore di ottavi dello scorso anno e di quelle cinque gare pazzesche tra queste due. Real che gioca davvero bene e mostra di non andare mai in difficoltà reale contro i campioni. 15 di Heurtel e Yabusele, ma 13 e 12 rimbalzi per Tavares in casa spagnola. 21 di Larkin in quella turca in una serata storta di Micic.