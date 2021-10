Eurolega - Milano vince di squadra contro il Cska Mosca per 84-74

Milano che non poteva cominciare meglio di così questa nuova stagione di Eurolega: Signora vittoria dell'Olimpia che batte il Cska Mosca per 84-74, con una buona seconda parte di gara. Sugli scudi Rodriguez e Shields con 17 punti a testa, ma in generale grande prova di tutti i meneghini che sono scesi in campo lottando su ogni pallone portando a casa un prezioso successo.

Dopo un primo quarto di studio e anche di sofferenza soprattutto a rimbalzo, per Milano è salita in cattedra la difesa e per gli ospiti si è spenta la luce con il solo Hackett che lotta fino alla fine. L'infortunio a Milutinov ad inizio gara condiziona un po' gli equilibri, ma nell'ultmo quarto CSKA bloccato a 59 per 6 minuti.

Una partita è poco per giudicare soprattutto dopo la brutta sconfitta in finale di Supercoppa, ma ecco finalmente Milano.