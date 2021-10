Olympiacos tornato grande in Europa

Seconda giornata di Eurolega che si chiude in attesa del doppio turno di settimana prossima. Milano continua a vincere 78-64 contro un Baskonia assolutamente negativo e solo il nostro Fontecchio si salva.

Nelle altre partite, overtime tra Monaco e Kazan nel remake della finale di Eurocup con la squadra del principato che la porta a casa 88-80 con Hall e James protagonisti. Unics che ha in Hezonja uno che ha calcato il parquet NBA e si vede. 100-96 del CSKA e seconda caduta per i campioni in carica dell'Efes: turchi con i 32 di Micic, ma inutili. Russi che ritrovano 23 di Shengelia, in ombra a Milano.

Asvel che continua a fare davvero bene 71-67 all'Alba Berlino e seconda sconfitta della squadra tedesca. Olympiacos tornato decisamente grande: 74-68 al Real e squadra greca che si conferma tutta da seguire.