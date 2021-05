Al Monaco l'Eurocup 2021. Lo Zenit porta a gara 5 il Barcellona

Due partite, in attesa di Milano, quelle giocate con il primo trofeo del 2021 assegnato al Monaco.

Kazan-Monaco 83-86: Partita bella ed il primo trofeo viene assegnato. Campione dell'Eurocup 2021 è il Monaco che entra in Eurolega dal prossimo anno con una coppa. Battuto un Kazan mai domo, il quale conferma di poter essere una delle favorite a competere in Eurolega anche il prossimo anno. Una squadra mai doma e perfetta in casa, il Monaco cinico e preciso con 25 di Gray, aiutato dal perimetro e doppia doppia di Brown da 16 e 10 rimbalzi in casa russa.

Zenit-Barcellona 74-61: Seconda serie a gara cinque per deciderla. L'Eurolega ci regala sempre partite tutt'altro che scontate e questa serie ne è la prova. Botta e risposta nei quarti con alcuni a favore russo primo e terzo e gli altri due catalani. 19 di Calathes in casa Barca nella sua migliore partita di serie e 22 del solito Pangos arma in più della squadra di casa.