Eurolega - Il Bayern tiene aperta la serie: battuta Milano per 85-79

Milano cede al Bayern Monaco gara 3 di una serie che ora comanda 2-1. All'Audi Dome gli uomini di Trinchieri vincono per 85-79 contro l'Olimpia: una partita sempre domata dai padroni di casa, con l'AX che paga gli avvii non brillanti, soprattutto a livello offensivo, nel 1° e 3° quarto. Le due squadre scenderanno nuovamente in campo tra meno di 48 ore sempre in Germania e sempre alle ore 20:45 : in caso di vittoria i meneghini strapperebbero il pass per la Final Four di Colonia, altrimenti si tornerà nuovamente al Forum per gara 5.

1° Quarto 23-9 - Avvio disastroso per Milano che in dieci minuta segna solamente 9 punti, o meglio avvio molto energico del Bayern, come era prevedibile, che tira 10/14 dal campo con un Reynolds trascinatore.

2° Quarto 39-35 - Milano scende in campo in maniera totalmente diversa e si rimette in partita. Il parziale è dell'Olimpia che recupera, passa anche in vantaggio per poi andare negli spogliatoi sotto solo di 4 punti, 39-35. 26 punti in dieci minuti con Delaney miglior realizzatore con 8.

3° Quarto 64-51 - L'inizio del secondo tempo è la fotocopia del primo ovvero con il Bayern super aggressivo e con Milano che approccia malino il terzo quarto. I tedeschi guidati da uno strepitoso Lucic (già 19 punti in 30 minuti), sono tornati a difendere ed attaccare molto bene, con l'Olimpia che fa fatica a sbloccarsi soprattutto da tre.

4° Quarto - 7 punti consecutivi nei primi 30 secondi di Delaney non cambiano le sorti della gara perchè dall'altra parte c'è un Lucic decisivo, che chiude con 27 punti totali e, nonostante il 5°fallo di Baldwin, controllano e vanno a vincere una partita importantissima.

Appuntamento per venerdì si resta a Monaco per gara-4, alle ore 20.45.