Il CSKA è la prima squadra a Colonia. Serie con il Fenerbahce chiusa 

In attesa di Milano e della sua gara tre, si chiudono altre due sfide. Il CSKA è la prima squadra a volare a Colonia nelle final four, mentre Barcellona si porta in vantaggio 2-1 nella serie.

Fenerbahce-CSKA 68-85: Secco 3-0 della squadra russa senza troppi problemi. Serie mai in equilibrio e la squadra della capitale del Paese più ad est del nostro continebte porta a casa la sua presenza a Colonia. Partita che conferma che i conti con i russi andranno fatti, ma onore al Fenerbahce che salva una stagione europea complessa. 22 di De Colo in casa turca e 34 di Clyburn in casa moscovita e l'assenza o meglio addio di James sembra solo un lontano ricordo.

Zenit-Barcellona 70-78: Altra gara davvero tirata tra queste due e finale giusto per un Barcellona che sbanca il campo dello Zenit e si dimostra squadra anche da trasferta. Mai davvero una squadra che ha dominato, equlibrio massimo e gara quattro che non sarà diversa assolutamente. 19 di Baron in casa russa e doppia doppia sfiorata da Will, mentre ancora Davies protagonista in casa catalana da 22 punti a referto.