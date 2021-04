Al Monaco il primo atto della finale di Eurocup. Kazan battuto 89-87

Due belle partite in questa giornata di basket con il Monaco che mette il primo sigillo della finale di Eurocup e il Real riapre la serie in Eurolega.

Monaco-Kazan 89-87: Francesi che iniziano bene la serie della finale di Eurocup. Partita giocata molto bene dai padroni di casa: primo quarto chiuso in vantaggio, ma Kazan che recupera un 11-2 e riapre il quarto. Il secondo quarto nettamente a favore della squadra russa, poi equilibrio massimo fino alla fine e una vittoria monegasca che cambia molto in vista della gara a campi invertiti. 23 di Gray in casa Monaco, 22 di Klimenko, il meno atteso, in casa russa.

Real-Efes 80-76: Win or go home per il Real in Eurolega. Madrid che riapre la serie e porta a gara quattro i turchi. Un Efes che ha giocato bene, soprattutto il secondo periodo, ma il quarto periodo spagnolo ha dimostrato che la squadra di Laso in casa è davvero letale. 20 di Llul in casa madrilena e doppia doppia di Garuba, mentre 29 del solito Micic in casa Efes non bastano. In ombra i giocatori simbolo di entrambe e gara quattro sia.