Eurolega, vittorie di CSKA e Zenit nella seconda giornata playoff

Seconda giornata di playoff di Eurolega e altre due belle partite di una competizione assolutamente viva. Dopo Milano ed Efes, vincono anche le altre due squadre russe.

CSKA-Fenerbahce 92-76: Partita mai in discussione per la squadra di casa che si porta in vantaggio nella serie. 20 di Clyburn e del nostro Hackett e doppia doppia di Voigtmann nella squadra vincente che ha perso James, fresco di firma con i Nets. 27 di De Colo in casa turca per i gialloneri ancora non perfetti.

Barcellona-Zenit 74-76: Crollo dei dominatori della stagione europea contro una squadra che ha chiuso ottava, ma che potrebbe dare molto fastidio in questa serie. Una squadra mai doma e tutta da seguire in una serie aperta. 18 di Davies il migliore dei Blaugrana, mentre 19 di Pangos in casa russa.

Tra 48 ore si replicano le gare due e siamo in attesa tra poche ore delle prime gare due tra Efes e Real e Milano contro Bayern ad Assago. Nel nostro campionato, Virtus batte Treviso in un assaggio dei playoff e consolida il terzo posto 97-68, mentre Sassari batte 94-76 Trento già salva, ma che perde occasione importante playoff e ottavo posto.