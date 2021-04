Eurolega, il giorno dopo - La rimonta di Milano 

Ieri sera l'AX Armani Exhange Milano ha battuto il Bayern Monaco per 79-78 vincendo all’ultimo secondo con il canestro di Leday e l'alzata splendida di Delaney.

L'Olimpia ha giocato un brutto primo tempo (soli 27 punti segnati), ma nella ripresa è arrivata una grande rimonta ed il sorpasso a 3 decimi di secondo dalla fine. Mvp sicuramente è stato Zach Leday, autore di 17 punti (4/6, 0/1, 9/9) e7 rimbalzi. Grande prova anche di Sergio Rodriguez che ha segnato i suoi 13 punti quasi tutti nel 4° quarto e Tarczewski che ha cambiato la gara con il suo fisico riequIibrando l'aggressività che aveva il Bayern per 3 quarti della partita. Dall’altra parte non bastano i 23 punti di un ottimo Dennis Seeley.

Il prossimo appuntamento sarà per domani alle ore 20:45 per gara 2, sempre al Forum con i biancorossi avanti 1-0 nella serie. Intanto L'Efes non ha sbaglia la prima partita contro il Real Madrid.

IL TABELLINO DI GARA 1

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-FC BAYERN MONACO 79-78

Milano: Delaney 10, Punter 11, Micov 8, LeDay 17, Hines 6; Roll, Rodriguez 13, Tarczewski 2, Shields 8, Brooks, Evans 2, Datome 2. All.: Messina.

Bayern: Baldwin 10, Weiler-Babb 3, Lucic 6, Gist 7, Radosevic; Seeley 23, Reynolds 7, Flaccadori, Amaize, Zipser 5, Johnson 10, Sisko 7. All.: Trinchieri.