All'Efes gara uno. Battuto il Real 90-63

L'Efes batte il Real 90-63 e si porta in vantaggio nella serie playoff. Partita combattuta ed equilibrata nel primo tempo, nel secondo solo i turchi in campo. Gara che dimostra apertura e una serie che pronosticare il tre a zero non è scontato. Quintetti classici con Micic uomo atteso in Turchia e Tavares sotto canestro dall'altra parte.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo quarto che parte a razzo il Real con un 8-0 da sogno. L'Efes rientra e prova a stare in partita fino al più uno sul 15-14. Equilibrio che regna sovrano ed Efes che chiude 20-18.

Secondo periodo diverso nei modi, ma non nel risultato: Efes che vola a più sette e ottiene il massimo vantaggio e va a riposo sul 44-40. Intervallo che serve all'Efes per capire a che punto sta.

Terzo quarto dove l'Efes decide di chiudere la partita e da lo strappo decisivo a gara uno. Vantaggi sempre tenuti in doppia cifra e 64-50 all'ultimo mini intervallo e di fatto momento decisivo della partita.

Quarto periodo dove i turchi toccano anche 24 e i 27 punti di vantaggio, i quali li porteranno fino alla fine per il 90-63 finale. 19 di Baeubois e 16 di Sanli in casa Efes. Real che si accontenta di 13 di Thompson e Tavares che sfiora una doppia doppia che sarebbe servita a nulla.