Per la Virtus niente Eurolega. Passa Kazan in Eurocup

Serata di grande basket che trovava nella sfida di gara tre di semifinale tra Virtus e Kazan il suo massimo splendore. Monaco che aspetta in finale e saranno i russi a sfidare i francesi. Per lo più, i due posti all'Eurolega 2021/2022 vedranno i monegaschi e gli stessi russi e sfuma il sogno di Bologna di essere la seconda italiana insieme all'Olimpia. Kazan passa 107-100 in quella che è stata davvero la finale anticipata per molte cose. In Eurolega, il 93-86 del CSKA non cambia nulla e la squadra russsa si conferma seconda.

Serie A che vede infrasettimanale in campo: Milano batte Sassari 85-73 e Brindisi risponde contro Pesaro 86-62 e tra le prime due non cambia nulla, mentre Pesaro esce dalle otto. Venezia batte senza sorprese Varese 77-75 e la salvezza per la squadra lombarda torna a complicarsi.

Cremona batte una Fortitudo inguaribile 82-74 ed ennesima partita buttata via dalla squadra di Bologna e spettro retrocessione di nuovo molto vicino. Lombardi, al contrario, quasi salvi. Cantù ha un moto di orgoglio e batte Brescia 74-69 e inguaia la Leonessa e si prova a ritirare su, ma rimane a due lunghezze dalle squadre a diciotto. Trento batte 81-69 Trieste e attenzione ad un'Aquila in forma che agguanta i giuliani e rivede i playoff al momento.