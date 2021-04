Vince il Real e il Valencia in Eurolega

Continua l'Eurolega a mettere in chiaro le posizioni playoff e settimo e ottavo posto sono ancora tutto in gioco.

Vittoria pesante del Valencia: la squadra spagnola batte 90-86 il Berlino eliminato e rilancia tutto allo scontro finale contro il Baskonia, partita e derby spagnolo che varrà doppio. Il CSKA passeggia sui resti del Khimki 97-72 e si prende il secondo posto e, fino all'ultimo, sarà duello con l'Efes per capire chi sarà alle spalle del Barcellona.

Barcellona che batte 82-73 il Fenerbahce e il terzetto dei turchi con Olimpia e Bayern, entrambe qualificate, diventa molto interessante e da seguire. Vince il Real: vittoria pesante 72-63 sull'Olympiacos e playoff decisamente più vicini, anche se manca la netta aritmetica.

Vittoria importante dello Zenit: 87-53 all'Asvel e attenzione alla suadra russa che raggiunge Valencia e Baskonia e si candida come ipotetica ottava forza. Lo scontro tra le due spagnole prima citate potrebbe essere un'arma in più per i playoff del Real, considerando che una delle due perderà e rimarrà a quota 36 in classifica.