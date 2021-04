Eurolega- Milano sconfitta dal Panathinaikos

Serata a metà dell'ultimo turno di Eurolega. Playoff che accolgono il Bayern, mentre il Baskonia aspetta notizie dalla partita del Valencia domani.

Baschi che vengono sconfitti all'overtime dall'Efes 111-101al termine di una partita molto tirata che ha visto 23 punti del nostro Polonara in casa spagnola, ma 30 di Larkin tra i turchi. Crollo senza conseguenze di Milano: Panathinaikos passa 86-83 ad Oaka e chiude bene la sua Eurolega all'overtime, mentre Olimpia attende le ultime gare di domani per capire la posizione. Bayern batte 71-70 il Kaunas e si qualifica ai playoff per un successo personale di coach Trinchieri e di una squadra con poco budget, ma straordinaria in questa stagione. 76-64 della Stella Rossa sul Maccabi in una partita che non aveva nulla da dire.

In Champions League, torna a vincere il Burgos 83-71 sull'Igokea e raggiunge Tenerife in testa al gruppo. Crollo di Sassari 92-86 contro il Bamberg e sardi eliminati di fatto dalla competizione. 90-71 del Saragozza sul Nymburk e squadra spagnola che chiude in testa il suo gruppo, non senza sorpresa.