Crollo di Brindisi al secondo posto del suo girone

Serata di coppe europee che continuano per il basket. Partiamo dalla Champions League: crollo di Brindisi 81-79 dopo overtime contro l'Holon e secondo posto del girone che complica la situazione, ma non la qualificazione al momento. Si rivede lo Strasburgo: 97-87 al Nizhny e gruppo riaperto, considerata anche la vittoria del Turk 78-66 sull'AEK e tutto da decidere all'ulimo atto. Tenerife batte 77-64 il Riga e vola al comando del gruppo del Burgos.

Eurocup che vedeva impegnate le due gare tre dei quarti: in semifinale passa il Monaco che batte 90-87 il Buducnost e si prepara allo scontro successivo e il Kazan che batte 82-78 il Kuban e attende la Virtus in semifinale. Ostacolo abbastanza proibitivo per Bologna, ma le Vu Nere in Europa hanno un rullino di marcia perfetto.

In Eurolega, serve a nulla la vittoria del Khimki 87-85 contro l'Asvel all'overtime, mentre sconfitta pesante per il Valencia 88-79 contro l'Olympiacos e per la squadra spagnola prima occasione persa per mettere pressione a Baskonia e Real.