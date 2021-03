Bene Brindisi in Champions League 

Giornata di Champions League che continua e Italia del basket che trova il secondo sorriso.

Tofas-Brindisi 72-91: Vittoria importante per la squadra ospite che mette a segno una bella prova e un secondo posto importante per entrare nella competizione calda. 16 di Bell assoluto protagonista della serata per una squadra pugliese che approfitta del crollo di ieri del Karsiyaka.

Riga-Burgos 45-67: Continuano la marcia trionfale i campioni della scorsa stagione. Ennesima roboante vittoria per una squadra che continua a non perdere colpi e dimostra di stare davvero bene in questa competizione.

Domani come sempre inizia la due giorni di Eurolega con Valencia-Bayern che spicca e la gara due di Eurocup tra Kazan e Kuban. Venerdì in campo Virtus a Badalona per la seconda sfida e Milano in terra basca contro il Baskonia.