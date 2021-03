Alla Virtus il primo atto dei quarti contro Badalona

Serata di Eurocup che chiude i quarti e le gare uno di questo primo incontro tra le otto migliori. Dopo la vittoria del Kazan 94-88 nel derby contro il Kuban, altre tre partite in questa serata.

Virtus-Badalona 80-75: Prima vittoria nel primo atto importante e perfetta della squadra di Bologna che tiene il ruolo di possibile favorita. Spagnoli che rimangono da rispettare, ma Bologna ha tutto per giocarsela. 24 di Belinelli e 11 e 10 assist per Teodosic.

Nelle altre partite, vittoria pesante in trasferta del Gran Canaria 84-74 contro il Levallois Metropolitans e Buducnost batte 77-76 il Monaco in Francia, ma il ritorno è tutto da giocare.

In Champions League, non sbaglia un colpo il Nizhny: 96-82 al Turk e russi che volano. Holon batte Karsiyaka 77-76, vittoria del Bamberg sul Saragozza 117-76 in una sfida da final four. 80-75 del Tenerife contro l'Igokea e 91-73 dello Strasburgo contro l'AEK e domani si attende Brindisi.