Eurolega -Monumentale Milano: battuto il Cska

Milano compie un altra impresa battendo il Cska per 84-76. A Mosca i biancorossi giocano un primo quarto impressionante, poi resistono, vincono dopo 10 anni ed oggi sono secondi in classifica anche con la differenza canestri a favore. Superba prova di Kevin Punter (32 punti),bene anche Shields (14), LeDay (12) ed in generale ottima prova di squadra: i play-off sono ormai ad un passo.

LA PARTITA

1° Quarto 10-30: Difesa impressionante di Milano che tiene i padroni di casa a soli dieci punti. Autoritaria in attacco guidata da uno strepitoso Punter l'Olimpia gestisce bene e con sapienza il ritmo della gara.

2° Quarto 34-47 - L'Olimpia cala un attimo di intensità ed allora il Cska con uno dei tanti ex di giornata James inizia a martellare ed accorcia.

3° Quarto 55-70- Ad inizio ripresa Mosca torna fino al meno 5, ma non molla Milano e tiene lontana la minaccia e con la tripla sulla sirena di Datome torna quasi vicino al massimo vantaggio.

4° Quarto 84-76 - Il Cska si affida principalmente a Mike James ed Hackett, ma l'Olimpia difende bene, tiene botta nonostante le percentuali in attacco calano. Alla fine due triple di Punter regalano a Milano una notte magica.